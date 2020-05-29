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Aktüel

Ilgaz Dağı mayıs sonunda yağan karla beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:02:18 -
Ilgaz Dağı mayıs sonunda yağan karla beyaza büründü

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.

Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, 22 Mayıs'ta da beyaza bürünmüştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.


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