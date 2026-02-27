  • İSTANBUL
Ilgar Dağı'nda beyaz esaret! AFAD ekipleri canla başla müdahale etti!
Yerel

Ilgar Dağı'nda beyaz esaret! AFAD ekipleri canla başla müdahale etti!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ilgar Dağı'nda beyaz esaret! AFAD ekipleri canla başla müdahale etti!

Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkiinde aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, devletin şefkat eliyle kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ardahan- Posof kara yolu ılgar dağı mevkiinde seyir halinde olan 6 araç, aniden bastıran tipi ve kapanan yol nedeniyle ilerleyemedi. Araçlarda bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi ve yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. İş makineleri yardımıyla yol açma çalışması başlatılırken, AFAD ekipleri paletli kurtarma aracıyla mahsur kalanlara ulaştı. Araçlarda bulunan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, meteorolojinin yaptığı yoğun kar ve tipi uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısında bulundu. Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

