İletişim Başkanlığı'ndan seçime özel "Basın İzleme Merkezleri" kuruldu! Türkiye'de seçimlere katılım yüksek!

Seçimler, Türkiye'nin demokrasi serüveninde milli egemenliğin güvencesi olarak önemli rol oynuyor. Türk seçmen, dünya geneline bakıldığında demokrasiyi yüksek katılım oranları ile sandığa taşıdı.

İletişim Başkanlığı'ndan seçime özel "Basın İzleme Merkezleri"

Seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimler Türkiye kadar uluslararası kamuoyu tarafından da takip ediliyor.

İletişim Başkanlığı da ulusal ve uluslararası basının seçim sürecini rahat bir şekilde takip etmeleri için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kurdu.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının, gün içindeki gelişmeler ile sandıklar kapandıktan sonra oy sayım sürecini takip etmesi için açılan merkezde, haber kanallarının yayınları dijital ekrana yansıtılıyor.

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Türkiye'nin demokrasi şöleni İletişim Başkanlığı'nın kurduğu basın merkezlerinde yabancı basın mensupları tarafından da ilgiyle ve anlık olarak takip ediliyor.

Al Jazeera Haber Editörü Abdel Aziz Mogahed, yerel seçimlerin burada geçirdiği 3. seçim olduğunu belirterek, "Bu seçim Arap ülkeleri için ve dünyanın geri kalanı için çok önemli. Gazetecilerin isteyeceği her şey merkezde mevcut, internet gayet iyi kaynaklara rahatça ulaşabiliyoruz, diğer şehirlerdeki bilgilere rahatça ulaşabiliyoruz" dedi.

Ankara ve İstanbul'da kurulan basın merkezlerinde Anadolu Ajansı tarafından sağlanan seçim sonuçlarına dair veriler paylaşılacak. Merkezde basın mensuplarına teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın imkanı da var.

Akademisyenler, kanaat önderleri ve kamu kurum temsilcileri tarafından da ziyaret edilen merkezde, ulusal ve uluslararası basın mensupları seçimin nabzını tutuyor.

Merkez, gün boyunca basın mensuplarının kullanımına açık olacak.

Basın merkezlerinde led ekranlarla oluşturulan Türkiye'nin seçim tarihinin ve demokrasi tecrübesinin anlatıldığı birer sergi de bulunuyor.

Basın merkezleri seçim süresince ulusal ve uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olacak.

Türkiye'de seçimlere katılım yüksek

Türkiye'de en yüksek katılımlı genel seçimler

1 - 1987: yüzde 93,3

2 - 1983: yüzde 92,3

3 - 1950: yüzde 89,3

4 - 2023: yüzde 88,9

5 - 1954: yüzde 88,6

Türkiye'de anayasa, oy kullanmayı hakkın yanı sıra bir görev olarak da tanımlıyor.

Ancak sandığa ilgiyi artıran yalnızca bu tanım değil.

Seçmen reflekslerinin de göstergesi olan katılım oranı, ülke siyasetine yönelik beklentileri de ortaya koyuyor.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet "Darbeler oldu darbe sonrası tekrar demokrasiye geçişler oldu bu dönemlerde vatandaşlarımız insanlarımız sandık yoluyla sandık üzerinden bir mesaj vermek istediler her zaman vesayet odaklarına darbecilere. Bu net mesajı Türk toplumu sandığa yansıttı" dedi.

Mahalli idareler seçimlerinde ise adayların doğrudan oylandığı tek dereceli ilk seçim 1963 yılında yapıldı.

O tarihten bugüne 12 yerel seçim gerçekleştirildi.

Takvimler 27 Mart 1994'ü gösterdiğinde Türkiye siyasi hayatında bir dönemece girildi.

Bu yıl, 1980 sonrası en çekişmeli belediye seçimlerinden birine sahne oldu.

Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığını kazanarak siyaset sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Seçmenin yüzde 91,8'i sandığa gitti ve böylece 1994, en yüksek katılımlı yerel seçimin yapıldığı yıl olarak da tarihe geçti.

Seçmen, 2014'te ise iradesini yüzde 89 gibi yüksek bir katılım ile sandığa taşıdı. (trthaber)