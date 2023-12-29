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Gündem İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 17:24:00 - 2023-12-29 17:28:41
İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanacak süper kupa final maçında İstiklal Marşımızın okunmayacağı yalanı ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonal Mücadele Merkezi tarafından ortaya atılan iddiaya yalanlama geldi.

Dezenformasyonal Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır.
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