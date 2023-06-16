İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek ile ilgili gündeme gelen bazı haberler üzerine açıklamada bulundu.

Sosyal medyada ve bir takım basın yayın organlarında paylaşılan 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görev teklif ettiği üç isim teklifi geri çevirdi.' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisinde yetkili kişi ve kurumların dışında yapılan açıklamalara ve spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı ve iddia edildiği gibi bazı isimlerin görevi kabul etmediği iddiaları, kamuoyunu kasıtlı olarak manipüle etme amacı taşımaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif ve iyi niyetli olmayan haberlere itibar etmeyiniz. 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görev teklif ettiği üç isim teklifi geri çevirmiş' iddiaları doğru değildir.



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