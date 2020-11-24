İletişim Başkanlığı'ndan Bülent Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanımız...
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.