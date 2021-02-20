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Gündem İletişim Başkanlığı sosyal medya yalanları için doğrulama platformu kurdu
Gündem

İletişim Başkanlığı sosyal medya yalanları için doğrulama platformu kurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı. Artık sosyal medyadaki haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığı "DOĞRU MU?" adlı platforma ortaya çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:15:00 -
İletişim Başkanlığı sosyal medya yalanları için doğrulama platformu kurdu

Alınan bilgiye göre, İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, İOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri "DOĞRU MU?" platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

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