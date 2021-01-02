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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye başörtüsü tepkisi
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye başörtüsü tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fikri Sağlar'ın ifadelerine tepki göstererek başörtülülerle ilgili yaptığı çıkış, vatandaşlara 'takiyye' yorumlarını yaptırırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da yayınladığı video ile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 02:21:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan başörtüsü çıkışı

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları hedef alan açıklamalarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili ifadelerine tepki göstererek, "Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, vatandaşlara 'Kılıçdaroğlu'nun takiyye yaptığı' yorumlarını yaptırdı.

Fahrettin Altun'dan CHP'ye başörtüsü tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li isimlerin geçtiğimiz yıllardaki konuşmalarına yer verdi.

Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!" ifadelerini kullandı.

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