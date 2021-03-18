İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı'ya HDP mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden HDP'nin kapatılmasında ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"PKK ile organik bağları var"

İşte Altun'un açıklamalarından satır başları;

Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti. HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar. Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz.