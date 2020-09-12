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Aktüel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı:
Aktüel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı:

"Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki iş birlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir. Söz de karar da aziz milletimizindir" - "Sadece bir avuç darbecinin ve vesayet odağının kazançlı çıktığı kanlı dönemin sorumluları milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:41:54 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı:

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki iş birlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir. Söz de karar da aziz milletimizindir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Hafızalardaki yerini koruyan ve 40 yıl önce gerçekleşen kanlı 12 Eylül darbesinin milletin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde türlü acı ve meşakkatler barındıran önemli bir olay olduğunu belirten Altun, "Bugünü anlamak, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 15 Temmuz'u doğru anlamaktan geçiyor. İradesine sahip çıkan milletin darbeler ve darbecilere karşı verdikleri eşsiz mücadele, geçmişten 15 Temmuz'a taşınmış, bu bilinç ve iman her daim darbecilerin, milli irade düşmanlarının ve darbe sevicilerin yıkımını beraberinde getirmiştir. 12 Eylül öncesinde darbeye zemin hazırlamak için yükseltilen şiddet ortamında kaybettiğimiz insanları bugün büyük üzüntüyle hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin darbeler ve darbecilerle mücadelede tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bugün bile bazı kesimlerin darbeyi lanetleme bahanesiyle milli irade düşmanlığı yapmalarını da ibretle izliyoruz. İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki milletimiz, bu düşmanlığa geçit vermez.

Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki iş birlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir. Söz de karar da aziz milletimizindir."

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