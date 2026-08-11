İletişim Başkanı Duran'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'lı hainler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9. yıl dönümünde rahmet, dua ve minnetle andı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i vefatlarının 9'uncu yılında andı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Eren Bülbül'ü ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve duayla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.