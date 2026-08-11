  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İletişim Başkanı Duran'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'lı hainler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9. yıl dönümünde rahmet, dua ve minnetle andı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i vefatlarının 9'uncu yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Eren Bülbül'ü ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve duayla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)
11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)

Tarih

11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)

İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat
İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat

Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan kahramanlar için paylaşım! İyi ki varsın Eren iyi ki varsın Ferhat

Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti
Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti

Gündem

Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i yâd etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi
Gündem

Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "ihaleye fesat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23