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Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "Uluslararası Barış Günü" mesajı: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürecek
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "Uluslararası Barış Günü" mesajı: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürecek

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "Uluslararası Barış Günü" mesajı: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Uluslararası Barış Günü" mesajında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, 21 Eylül'ün kendilerine her şeyden önce Gazze'yi hatırlattığını belirtti.

"En temel insani değerlerin ağır biçimde sınandığı Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır." ifadelerini kullanan Duran, mazlumun sesini duymanın, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmanın ve adaleti herkes için savunmanın, daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Duran, mesajında şunları kaydetti:

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkânlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir. Temennimiz; silahların sustuğu, hukukun ve vicdanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünyadır."

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