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Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Ayasofya mesajı: Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşsiz miras
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Ayasofya mesajı: Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşsiz miras

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Ayasofya mesajı: Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşsiz miras

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılışının altıncı yılı dolayısıyla düzenlenen panel ve kitap lansmanına katıldığını söyledi. Duran, Ayasofya'nın "Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşsiz bir miras" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılışının altıncı yılı dolayısıyla düzenlenen panel ve kitap lansmanına katıldığını belirterek, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin nişanesi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşsiz bir miras olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Duran, "Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya" paneli ve kitap lansmanına katıldığını belirtti.

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin İstanbul'un fethinin nişanesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bıraktığı eşi benzeri olmayan bir miras olduğunu ifade eden Duran, mabedin aynı zamanda insanlığın ortak mirası, ilmin, irfanın ve hikmetin merkezi hâline gelmiş eşsiz bir medeniyet emaneti olduğunu kaydetti.

 

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve milletin güçlü iradesi sayesinde 10 Temmuz 2020'de alınan kararla Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu belirtti.

Söz konusu kararın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine ve vasiyetine sadakatin, milletin tarihi hafızasına, bağımsızlık iradesine ve medeniyet değerlerine sahip çıkmasının güçlü bir ifadesi olduğunu ifade eden Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının altıncı yılı dolayısıyla hazırlanan "Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi" ile "Ayasofya: Hasretten Vuslata - Nesillerin Hasreti, Milletin Sesi" adlı eserlerin, Ayasofya'nın millet nezdinde ifade ettiği anlamı tarihe not düşen önemli çalışmalar olduğu kanaatini paylaştı.

 

Duran, açıklamasının sonunda programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a, panelistlere ve kitaplar ile serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere İstanbul'un fethinde ve ihyasında sorumluluk üstlenen şehitleri, gazileri, devlet ve ilim adamlarını rahmet ve minnetle andı.

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