İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan AK Parti mesajı
Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan AK Parti mesajı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan AK Parti mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım 2002'nin, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Milletin kararıyla başlayan bu yeni dönemin, Türkiye'nin yeniden umutla, istikrarla ve öz güvenle geleceğe yönelmesini sağladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye'nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; altyapıdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizin gelişimine yön vermiştir. Gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türkiye, küresel ölçekte etkin, bölgesinde ise barış ve istikrarın teminatı bir ülke konumuna ulaşmıştır. Son 23 yılda, demokratik istikrar, ekonomik kalkınma, dış politikada etkinlik ve kamu hizmetlerinde verimlilik temelinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Devlet ile millet arasındaki güven bağı güçlenmiş, her alanda 'sessiz devrim' olarak nitelendirilen değişimlerle Türkiye'nin kurumsal kapasitesi yeniden inşa edilmiştir. Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik ve hizmet odaklı anlayış ön plana çıkmış; dijital dönüşüm, yerli ve milli üretim hamleleriyle birleşerek devlet mekanizmasının verimliliğini artırmıştır. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar her kurum, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmış; güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye, krizlere karşı daha dirençli, hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir devlet yapısına kavuşmuştur."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonu bu uzun soluklu yürüyüşün yeni bir aşamasını temsil etmektedir. Milletimizin ortak hedeflerini, kazanımlarını ve küresel düzeydeki etkinliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan bu vizyon, Türkiye'nin istikrar, güven ve refah içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyişinin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

