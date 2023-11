İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki! Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşguller

Gazze'de yaşanan kıyıma sessiz kalmayan herkesi hedef haline getiren İsrail, Türkiye hakkında da ortaya mesnetsiz iddialar atmaya başladı. İsrail hükümetinin bu kapsamda yaptığı açıklamalara tepki İletişim Başkanı Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

"GAZZE'DE NELER YAPTIĞINI TÜM DÜNYA GÖRDÜ"

Altun, İsrail hükümetinin Türkiye hakkında dezenformasyon yaydığını belirterek, "İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın dikkatleri sivillere karşı işledikleri savaş suçlarından başka yöne çekme çabaları bizi şaşırtmıyor. İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılar hakkında nasıl dezenformasyon yayıyorsa en tepedeki liderleri de şimdi Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı ve korkmamaya da devam edecektir. İsrail hükümetinin bir ayı aşkın süredir Gazze'de neler yaptığını tüm dünya gördü. Hiçbir dezenformasyon gerçekleri gizleyemez" dedi.

"BARIŞ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

İsrail ve Filistin arasında köklü bir barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerini onlarca yıldır her türlü barış şansını yok etmek üzerine inşa etmiş bir siyasetçi olarak Netanyahu'nun, Filistinli sivilleri hedef alan anlamsız savaşıyla ilgili gerçekleri duymayı kaldıramayacağı açıktır. Netanyahu ve onun gibi aşırılık yanlısı unsurlar işgal, etnik temizlik ve savaş suçlarının sürdürücüleridir. Bölgede barış inşa etmek gibi bir dertleri yoktur ve ellerine geçen her fırsatta savaş için bastırmaya devam edeceklerdir. İsrailli siyasetçiler sürekli şiddet konusunda ısrarcı olsalar da dünya, kalıcı barışı sağlamak için şimdi harekete geçmelidir. Adil ve hakkaniyetli bir barış için birleşerek onları bu kötü emellerinden mahrum bırakmalıyız. İsrailli siyasetçilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri suçları bir kez daha kınıyoruz. Kamuoyu önünde çoktan kaybettiler. Liderliğimize yalan ve iftiralarla saldırarak bu gerçeği gizleyemezler. İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir!"



