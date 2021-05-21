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Gündem İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse de unutulmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 02:31:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği "Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.

Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.

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