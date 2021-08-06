  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Menteşe'de yerleşim yeri tahliye edildi
Fed'den büyük bankalar için açıklama
4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!
Gündem İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile sert tepki
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile basın çalışanları arasında yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklamada, bir milletvekilinin bu tür davranışlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 02:08:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'i eleştirdi.

Zeybek ile bölgedeki orman yangınlarını takip eden Ülke TV muhabirleri arasında yaşanan gerginliğe dair bir görüntü paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız @ulketv"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay