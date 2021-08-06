İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'i eleştirdi.

Zeybek ile bölgedeki orman yangınlarını takip eden Ülke TV muhabirleri arasında yaşanan gerginliğe dair bir görüntü paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız @ulketv"