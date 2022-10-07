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Gündem İletişim Başkanı Altun şehit Görgü’yü andı!
Gündem

İletişim Başkanı Altun şehit Görgü’yü andı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 1991 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Basın Ataşe Yardımcımız Çetin Görgü’yü yad etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 20:51:00 -
İletişim Başkanı Altun şehit Görgü’yü andı!

YENİ AKİT  ANKARA

 

Altun yaptığı paylaşımda, “1991 yılında, evinden iş yerine gitmek üzere arabasına bindiği esnada 17 Kasım terör örgütünün haince pusu kurarak şehit ettiği Basın Ataşe Yardımcımız Çetin Görgü’yü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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