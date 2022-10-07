İletişim Başkanı Altun şehit Görgü’yü andı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 1991 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Basın Ataşe Yardımcımız Çetin Görgü’yü yad etti.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 1991 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Basın Ataşe Yardımcımız Çetin Görgü’yü yad etti.
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