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Aktüel İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir"
Aktüel

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 01:15:21 -
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir"

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdiğini belirterek, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi.

Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hangi Macron'u kınayalım"

Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

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