  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İletişim Başkanı Altun: Cemal Kaşıkçı’nın faillerini biliyoruz
Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Cemal Kaşıkçı’nın faillerini biliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:40:00 -
İletişim Başkanı Altun: Cemal Kaşıkçı’nın faillerini biliyoruz

Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı dolayısıyla İngilizce paylaşımda bulunan Altın şunları kaydetti: “Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı’nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay