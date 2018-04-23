İlerlemek için vazgeçmeniz gereken 10 davranış kalıbı

1)BAŞKALARININ FİKİRLERİNİN HAYATINI KONTROL ETMESİNE İZİN VERME

Başkalarının değil senin kendi hakkında ne düşündüğün önemlidir.

Kendin ve hayatın için önemli olan şeyi yapmalısın, başkaları için en iyi olanı değil.

2) GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARDAN UTANMA

Geleceğin geçmişinin bir kopyası olmak zorunda değil.

Önemli olan tek şey şu an ne yaptığın.

3) NE İSTEDİĞİN KONUSUNDA KARARSIZ OLMA

Nerede olmak istediğine karar verene kadar olduğun yeri terk edemezsin.

Ne istediğini anlamak için bir karar ver ve ardından isteğin için elinden geleni yap.

4) ÖNEMLİ OLAN KONULARI ERTELEME

Hayatta iki önemli seçeneğin var: ya olayları olduğu gibi kabul edersin ya da değiştirmek üzere sorumluluk alırsın.

Harekete geçmek için en doğru zaman şuandır.

5) EYLEMSİZLİĞİ TERCİH ETME

Ne zaman ya da nasıl öleceğini seçemezsin

Sadece şu an nasıl yaşayacağına karar verebilirsin.

Her gün seçim yapmak için yeni bir şanstır.

6) SÜREKLİ HAKLI OLMA İHTİYACINDAN VAZGEÇ

Başarıyı hedefle, ancak haksız olabilme hakkından asla vazgeçme.

Sürekli haklı olma ihtiyacı ile, yeni şeyler öğrenme ve hayatına devam etme yeteneklerini kaybedersin.

7) DÜZELTİLMESİ GEREKEN SORUNLARDAN KAÇMA

Kaçmayı bırak!

Sorunlarla yüzleş, problemleri çöz, iletişim kur, taktir et, affet ve hayatında olan ve hak eden herkesi SEV.

8) KARAR VERMEK YERİNE BAHANELER UYDURMA

Uzun dönem başarısızlıklarının mimarları, karar vermek yerine bahaneler uyduran insanlardır.

9) HAYATINDAKİ OLUMLU NOKTALARI GÖZ ARDI ETME

Gördüğün şeyler, tamamen aradığın şeylere bağlıdır.

Şu anda hayatında sahip olduğun olumlu şeyler için minnettar olmuyorsan, gelecekte de mutlu olmak konusunda zorluk çekeceksin.

10) YAŞADIĞIN ANA MİNNETTAR OLMAMA

Çoğu zaman büyük şeyler başarmak için yaşıyoruz oysa hayatın en önemli ve değerli parçası küçük şeylerden oluşuyor.