0553 313 94 23

"İleri uca takviyelerimiz olacak"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:"Açık konuşmak gerekirse kadromuzu büyük ölçüde oluşturduk diyebiliriz. Forvet ve 10 numara pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor"- "Şu an için 3-4 transfer daha yapıp lige hazır hale gelebiliriz. Şimdiye kadar yapılan transferlerden de memnunum"- "(Taraftara) Bizi izlemeye devam edin ve lig başladığında bizi koşulsuz desteklemeye hazır olun. Sizinle beraber güzel işler yapacağız"

06 Ağustos 2019 Salı 12:44
"İleri uca takviyelerimiz olacak"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını, ileri uca takviyelerinin olacağını söyledi.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça verimli geçtiğini anlattı.

Yavaş yavaş takımdaki uyumun da sağlanmaya başlandığını ifade eden Sumudica, hazırlık çalışmaları kapsamında oyuncularına hem taktik hem de kondisyon yüklemeye çalıştıklarını belirtti.

Geride kalan sürecin iyi yönetildiğini ve takım olma yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini vurgulayan Sumudica, "Sürekli gelişen ve bunun için çalışan bir takım olacağız. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Güzel bir takım olacağız. Oynadığımız oyunla tüm futbolseverlere keyif veren bir yapıyla karşınıza çıkacağız." diye konuştu.


- Transfer süreci


Sumudica, sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurabilmek için çabaladıklarını vurguladı.

Transfer döneminin oldukça zorlu geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Açık konuşmak gerekirse, kadromuzu büyük ölçüde oluşturduk diyebiliriz. Şimdi ileri uca takviyelerimiz olacak. Forvet ve 10 numara pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bazı isimlerle önemli aşamalar da kaydettik. Tüm detaylar netleştiğinde ismini açıklarız, ama takıma direkt katkı sağlayacak isimler aramızda olsun istiyoruz. Şu an için 3-4 transfer daha yapıp lige hazır hale gelebiliriz. Şimdiye kadar yapılan transferlerden de memnunum. Yapılan transferlerle daha kaliteli bir görüntü verebilir durumdayız. Yeni transferlerimizle çok daha iyi olacağız."

48 yaşındaki teknik adam, taraftardan sabırlı olmasını isteyerek, "Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin ve lig başladığında bizi koşulsuz desteklemeye hazır olun. Sizinle beraber güzel işler yapacağız. Ümit ediyorum ligin ilk haftasından itibaren adımızdan söz ettireceğiz." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:44
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Marius Sumudica
  4. SÜPER LİG
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor taraftarına teşekkür mesajı
    1. Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor..
    2. Günün ilk yarısında en çok değer..
    3. Günün ilk yarısında en çok değer..
    4. Mezara da zam geldi! İstanbul’da..
    5. NATO ABD'nin örgütten..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin..
    7. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    8. Tiyatro sokağa indi
    9. Günün ilk yarısında şehir..
    10. Taksim Camii alemiyle hilal buluştu,..
    11. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    12. Borsada günün ilk yarısı (2)
    13. Tarihi eser aranan evden makineli..
    14. Borsada günün ilk yarısı (1)
    15. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    16. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    17. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    18. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    19. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    20. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'