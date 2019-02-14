İleri Toksikoloji Kursu Kayseri Devlet Hastanesi’nde Başladı

Türkiye Acil Tıp Derneği ve Kayseri Devlet Hastanesi işbirliği ile düzenlenen İleri Toksikoloji Kursu Kayseri Devlet Hastanesi 5. Blok Konferans salonunda düzenlenen törenle başladı.

3 gün sürecek ve ücretsiz olan kursa; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Toksikoloji Çalışma Grubu Grup Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, eğitimci ve çok sayıda çalışan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop; “Toksikolojinin güncellendiğini, güncellenen son slayt ve sunumlarla burada bu eğitimleri yapacağız. Daha özverili bu eğitimin çalışanlarımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ise, toplantının oldukça başarılı geçeceğini, katkıları olacağını düşündüğünü söyledi.

Toksikoloji Çalışma Grubu Grup Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç, toksikolojinin önemine dikkat çekerek; "Acil servislere en sık başvuran vakalar grubunda olması, adli vaka olması ve bilinmeyen bir çok şeyi aydınlatması bakımından oldukça önemli bir gruba giriyor. Dolayısı ile yapılacak tüm bu eğitimler, güncellenmiş bilgiler aslında. Türkiye’ye bir hizmet olacaktır, çok daha gelişecektir. Çok ciddi hasta bakım kalitesini ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu eğitimlerle birinci, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin acillerinde çalışan ve bu konuya temas eden diğer branşları da hedefliyoruz. Kurs niteliğinde bu yılki ilk kursa sizlerin destekleri ile Kayseri’de başladık. Bu bölgede özellikle görülen toksikoloji vakalarını seçtik. Yedi Eğitmenimizle interaktif bir şekilde eğitimimiz devam edecek. Güzel bir eğitim olmasını diliyor destek verenlere teşekkür ediyor, katılımcılara da hoşgeldiniz diyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli konuşmasında, ’zehir bilimi olarak bilinen toksikolojinin sanayi ve teknolojinin ilerlemesi ile zehirlenmeleri çok farklı bir noktalara götürdüğünü kaydederek; "Burada yaklaşık seksen bin civarında kimyasalın hayatımızda olduğu her yılda üzerine katlanarak konduğu yılda yaklaşık bin civarında daha kimyasal madde de hayatımıza giriyor. Dolayısı ile toksikoloji bilimi de farklı bir noktada ilerlemeye başlıyor. İlk zehirlenme vakalarımızla acil hekimlerimiz karşılaştığı için bu eğitimin yön gösterici olacağını düşünüyorum. Klinik pratiklerine ciddi katkıları olacak. İki gün boyunca en sık karşılaşılan zehirlenme durumları anlatılacak. İlaçla zehri ayırt eden dozudur" ifadelerini kullandı.

İki gün teorik ve pratik eğitimin ardından toksikoloji kursu; 16 Şubat 2019 tarihinde Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen sosyal programla son bulacak.