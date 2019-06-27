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İleri evre kanserden kurtulmak artık mümkün

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Prof.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
İleri evre kanserden kurtulmak artık mümkün

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Prof. Dr. Ersin Öztürk, ileri evre kanserlerde tedaviye imkan veren yeni teknolojiler olduğunu söyledi.


Kanserin günümüz dünyasında en sık rastlanan hastalıklardan biri haline geldiğini belirten uzmanlar, bazı kanser türlerinde etkili tedavi yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Cerrahi yöntemler, kemoterapi, ışın tedavisi, farklı enerji türleri ile tedavinin son yıllarda özellikle sindirim sistemi kanserlerinde oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaya başlandığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Prof. Dr. Ersin Öztürk, “Yine de bir grup hastada, bazen hasta doktora gitmekte geciktiği için, bazen ise kanserin doğal yapısının daha ilk andan itibaren saldırgan olmasından dolayı kanser ancak ileri safhalarda tespit edilebilmektedir. Yaygın inanış ileri evre kanserde tedavinin pek mümkün olmayacağı ve hastanın kısa sürede kaybedileceğidir. Halbuki teknolojide yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişmeler ve kemoterapi ilaçlarının eskiye nazaran daha etkili hale gelmesi artık sindirim sistemi kanserlerinde ileri safha kanserde dahi eskiye göre daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor” dedi.


İleri evre kanserde bir kaç farklı senaryonun söz konusu olduğunu belirten Ersin Öztürk, “Bunlardan biri kanserin bulunduğu yerde büyümesi ve etrafa yapışmasıdır. Bir diğeri kanserin uzak dokulara yayılması yani metastaz yapmasıdır. Bir farklı senaryo da kanserin, özellikle sindirim sistemi ve kadın üreme organları kanserlerinin karın zarı üzerinden karın içine yayılmasıdır. Peritoneal karsinomatoz tedavisinde zaten bir süredir başarılı sonuçlar alınmaktaydı. Ameliyat esnasında tüm tümörlü dokuları temizleyerek geride kalması muhtemel mikroskobik tümörler için ısıtılmış kemoterapi uygulaması (HİPEK) sadece kemoterapiye oranla belirgin olarak çok daha etkin kanser kontrolü sağlamaktadır. Lokal invazyon yapmış tümörler için, özellikle pankreas gibi tedavi mümkün olmayan kanser olarak düşünülen kanserlerde Irreversible Electroporation (IRE) teknolojisi kullanan cihazlarla kanserli dokular “ölmeye” zorlanmaktadır. Artık ileri seviye olduğu için pankreas kanserleri tedavisiz kabul edilmemekte, hasta kaderine bırakılmamaktadır” diye konuştu.


Öztürk, “Günümüzde Isolated Hepatic Perfusion teknolojisi ile karaciğer sistemik kan dolaşımından ayrılmakta, sadece karaciğerin etkileneceği yüksek doz kemoterapi verilmekte, sonrasında karaciğer ilaçtan temizlenerek tekrar sistemik kan dolaşımına bağlanmaktadır. Teknoloji şüphesiz ki ehil, tecrübeli ellerde hak ettiği değeri bulur. Bu sebeple ne yazık ki her yeni teknolojinin “lazer” kabul edildiği ülkemizde, bu teknolojilere yönelirken bu yöntemlerden ziyade bunları kullanan ekiplerinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Uygun yöntem ancak uygun hastada ve tecrübeli, ehil ellerde kullanılırsa iyi sonuçlar verir. Hastanemizde oluşturulduğumuz Tümör Değerlendirme Konsey’inde hangi hastaların hangi tedaviden fayda görebileceği detaylı olarak tartışılmakta ve her hasta bireysel bazda değerlendirilerek tedavilerine karar verilmektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
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