İLEM 1. Yazı Kampı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Yazı Kampı tamamlandı.

İLEM'den yapılan açıklamaya göre, 18, 19 ve 20 Kasım'da çevrim içi düzenlenen 8 oturumda, "Nasıl Daha İyi Yazabilirim?" konusu üzerinde duruldu.

Yoğun ilgi gösterilen ve iyi yazmanın püf noktalarının vurgulandığı etkinliğin ilk gününe İsmail Kara, A. Ali Ural ve İhsan Fazlıoğlu katıldı.

İkinci gün katılımcıları Ahmet Murat, Cihan Aktaş ve İbrahim Halil Üçer, son gün katılımcıları ise Lütfi Sunar ve Mustafa Özel oldu.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit'in takdimiyle başlayan ilk gün oturumlarında "Yazıya Dair Tecrübeler" üst başlığı ele alındı.

Aynı gün İsmail Kara, Ahmet Köroğlu'nun moderatörlüğünde "Akademik Metin Kuru ve Sıkıcı Olmak Zorunda mı?" başlıklı oturumda, A. Ali Ural, Yusuf Temizcan moderatörlüğünde "Hayat ve Gerçek Arasında Edebiyat" başlıklı oturumda konuştu.

İhsan Fazlıoğlu da Kübra Bilgin Tiryaki'nin moderatörlüğünü üstlendiği "İz Bırakmak, İz Sürmek: Bir 'Ma-cera' Olarak Yazı" başlıklı oturuma katıldı.

"Yazma Uğraşı" temasıyla başlayan ikinci günün "Süreli Yazmak, Sürekli Yazmak" başlıklı ilk oturumunda Ahmet Murat, "Niçin Bir Öykü Yazmak İsteriz?" başlıklı ikinci oturumda Cihan Aktaş, "Bir Düşünme Yolu Olarak Yazı" başlıklı son oturumda İbrahim Halil Üçer izleyicilere seslendi.

İLEM 1. Yazı Kampı'nın son gününde Lütfi Sunar "Fikri Hareketlilik, Etkileşim ve Süreklilik: Mesele, Soru ve Yazı", Mustafa Özel "Roman Diliyle Hayat" oturumunda değerlendirmelerde bulundu.