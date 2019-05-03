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İldem Semt Polikliniği Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Çıtasını Yükseltmeye Devam Ediyor

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı semt poliklinikleri ve toplum ruh sağlığı merkezleri hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
İldem Semt Polikliniği Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Çıtasını Yükseltmeye Devam Ediyor

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı semt poliklinikleri ve toplum ruh sağlığı merkezleri hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. İldem Semt Polikliniği de sunmuş olduğu sağlık hizmetleri ile hasta memnuniyetinde belirli bir oranı yakalamayı başardı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop; “İldem Semt Polikliniğini ilk teslim aldığınızda 9 poliklinik açarak bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerine kesintisiz devam ettik. Haziran 2018’de 11 bin 711 hastaya hizmet veren polikliniğimizin Eylül ayında 13 bin 535, Kasım ayında 16 bin 450, Aralık ayında 19 bin 165 ve bugüne nisan ayına geldiğimizde ise 17 bin 037 hastaya hizmet verdiğini görmekteyiz.


Kayseri Devlet Hastanesi yeni açıldığı için kadrolu hekimlerimiz atamaları zamanla yapılmaktadır. Biz de atamalar yapıldıkça sunduğumuz sağlık hizmetini açtığımız yeni polikliniklerle takviye ediyoruz. Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum,Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Aile Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veÜroloji Polikliniklerine ek olarak İldem de ilk defa Genel Cerrahi Polikliniğini de açtık. Özellikle gündüz verdiğimiz bu hizmetlerimizin yanında akşam 23:00’e kadar da Aile Hekimlerinden destek alarak mesai dışı polikliniklerimizle hizmet vermekteyiz. Ben bu konuda tekrar tüm çalışanlarımıza ve Aile Hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile hekimlerimiz gündüz mesailerini yaptıktan sonra gönüllü olarak İldem Semt Polikliniğimizde nöbet tutmaktadırlar. Günlük mesai dışı polikliniklerde yaklaşık 300 hastaya hizmet verilmektedir. Cumartesi, Pazar günleri de bu hizmetler aksam 23:00’e kadar devam etmektedir. Semt polikliniğimizde verilen hizmetlerin daima ileriye gitmesini her zaman arzu ediyor tüm hastalara hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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