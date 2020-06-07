İlçesi sivrisinekten geçilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı topu İmamoğlu’na attı
İlçesi sivrisinekten geçilmeyen Bakırköy belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, pişkin bir tavırla, "Bu iş Büyükşehir'in" diyerek topu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na attı.
yeniakit.com.tr
İslam karşıtlığıyla boy gösteren CHP'li avukat Feyza Altun’un canlı yayında soruları cevaplayan Bakırköy belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ‘bu kadar da olmaz’ dedirten bir pişkinliğe imza attı.
İlçede vatandaşları canından bezdiren sivrisinek problemiyle ilgili şikayet iletilen CHP’li başkan, pişkin bir tavırla haşerat ile mücadelenin büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek topu CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na attı.
Vatandaşlar sivrisinekle mücadeledeki sorumsuzluğu kendince kılıfına uydurarak pişkin bir tavır sergileyen Kerimoğlu’na sosyal medyada tepki gösterdi.