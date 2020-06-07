  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İlçesi sivrisinekten geçilmeyen Bakırköy Belediye Başkanı topu İmamoğlu’na attı

İlçesi sivrisinekten geçilmeyen Bakırköy belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, pişkin bir tavırla, "Bu iş Büyükşehir'in" diyerek topu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:54:00 -

 yeniakit.com.tr 

İslam karşıtlığıyla boy gösteren CHP'li avukat Feyza Altun’un canlı yayında soruları cevaplayan Bakırköy belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ‘bu kadar da olmaz’ dedirten bir pişkinliğe imza attı.

İlçede vatandaşları canından bezdiren sivrisinek problemiyle ilgili şikayet iletilen CHP’li başkan, pişkin bir tavırla haşerat ile mücadelenin büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek topu CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na attı.

Vatandaşlar sivrisinekle mücadeledeki sorumsuzluğu kendince kılıfına uydurarak pişkin bir tavır sergileyen Kerimoğlu’na sosyal medyada tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

iki belediyede .... o zaman
  • Yanıtla

Dürüst

Yesinler, birbirlerini
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı