İlçenin ilk ve tek kadın milli bilek güreşçisinin hedefi dünya şampiyonluğu

Gümüşhane’nin Torul ilçesinin ilk ve tek kadın milli bilek güreşçisi 19 yaşındaki Rabia Kayahan’ın hedefi dünya şampiyonu olmak ve bunu uzun yıllar devam ettirmek.

Dünyada erkek sporu olarak bilinen fakat son yıllarda özellikle Türk kadın bilek güreşçilerinin başarılarının konuşulduğu bilek güreşi camiasında Torul ilçesinden bir yıldız doğuyor.

Lise son sınıfta başladığı bilek güreşinde katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü olan, Bulgaristan’da katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası’nda da sağ ve sol kolda Avrupa Şampiyonu olan, Antalya’da katıldığı ilk Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda da sağ kolda dünya üçüncüsü, sol kolda dünya dördüncüsü olan Rabia Kayahan, ekim ayı sonunda Romanya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda birincilik hedefiyle durmadan çalışıyor.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Kayahan, İmam Hatip Lisesi’nde okuduğu yıllarda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle çok sevdiği sporu profesyonel hale getirerek bilek güreşine başladı.

"İmam Hatip mezunusun, neden ilahiyata değil de BESYO’ya gittin?" şeklindeki sorulara aldırış etmeden sevdiği işi yapan Kayahan, erkek sporu olarak bilinen bilek güreşini seçince "Yapamazsın. Erkek sporu, kızların gücü yetmez" eleştirilerine maruz kaldı.

Gümüşhane’de Milli Takım Antrenörü Davut Altuntaş nezaretinde çalışmalara başlayan Kayahan, katıldığı yarışmaların hepsinden madalya ile döndü.

Başta babası olmak üzere ailesinin her koşulda şartsız destek verdiği Kayahan’ın yeni hedefi ekim ayı sonunda Romanya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’ndan da dereceyle dönmek ve bu başarısını uzun yıllar sürdürmek.

Hayatı boyunca sporu çok sevdiğini kaydeden Kayahan, "Ailem hep yanımda oldu. Ben sporu çok sevdiğim için çok mutluyum. Özellikle babam daima arkamda oldu, motive etti. Annem de aynı şekilde, ablalarımdan da çok destek gördüm. Biz bu başarıları elde ederek olumsuz düşünenlerin bu düşüncelerini değiştirmeye çalışıyoruz. Sevmeden başarılı olma şansınız yok" dedi.

"Çalışıyorum, emek veriyorum ve başaracağıma inanıyorum"

Torul’da ilk bayan milli sporcu olduğunu, kendisinden başka da bilek güreşiyle uğraşan bayan sporcu olmadığını kaydeden Kayahan, "Bilek güreşini sadece erkekler yapabilir diye bir şey yok. Hedeflerim var. Çalışıyorum, emek veriyorum ve başaracağıma inanıyorum. Torul’da ilk bayan milli sporcuyum. Bunu yavaş yavaş başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Hedefinin dünya şampiyonu olmak ve bunu uzun yıllar sürdürmek olduğunu dile getiren Kayahan, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu yıl 70 kilogram 21 yaş altı bayanlarda Türkiye Şampiyonası’nda sağ ve sol kolda şampiyonu, büyük bayanlarda da Türkiye ikincisi oldum. Bunun ardından Mayıs ayında Yunanistan’daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda da sağ kolda ikinci, sol kolda üçüncü oldum. Ekim ayı sonunda Romanya’da Dünya Şampiyonası olacak. Oraya hazırlanıyorum. Sıkı bir antrenman programımız var. Geçen yıl dünya üçüncüsü oldum. Hedefimiz ve emeğimiz var. Başaracağıma inanıyorum."