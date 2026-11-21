Kademeli emeklilik nedir, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik yasası neyi kapsıyor, teklif maddeleri neler?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve ilk sigorta girişi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında bulunan çalışanları ilgilendiren kademeli emeklilik teklifi TBMM'de iki komisyona sevk edildi. 5510 sayılı Kanun'a Geçici 113. madde eklenmesini öngören düzenleme, emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden belirlenmesini hedefliyor. Peki, kademeli emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve teklif maddelerinde neler var?