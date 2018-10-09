İlçede akülü araba kalmadı! Hırsızlar soyup soğan çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesine dadanan akü hırsızları, her gün farklı noktalarda kamyon ve tırları hedef almaya devam ediyor.

İlçeyi iki gündür soyup soğana çeviren kimliği belirsiz hırsızlar her yerde aranıyor. Ancak hırsızlık vak'aları artarak devam ediyor. Son olarak 5 kamyonun aküleri gece saatlerinde çalındı. 2 günde 5 kamyon ile 1 tırın aküleri çalınırken, seri hırsızlıklar vatandaşın canını sıkıyor. Zarar ise 14 bin lirayı buldu.

Aküleri 200 TL'ye sattılar

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Atik 16 Y 2426 plakalı kamyonunu akşam Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kenarına park etti. Sabah saatlerinde kamyonun yanına gelen Atik, kamyonun çalışmaması üzerine aküleri kontrol etti. Akülerin yerinde olmadığını gören Atik durumu emniyete bildirdi. Bu sırada aynı bölgeye 16 Y 1114 plakalı kamyonunu park eden Erhan Çelik de akülerin çalındığını fark etti. Olay yerine elen polis, aküleri çalınan kamyonlarda parmak izi çalışması yaptı. Polis, yakın sokaklarda aynı gecede işlenen akü hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatırken, bir süre sonra Süleymaniye, Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde de 3 kamyonun akülerinin çalındığı ortaya çıktı.

Bu arada çalınan akülerin piyasa değerinin 2 bin TL olduğu, hırsızların aküleri 200 TL’ye hurdacılara sattığı öğrenildi.