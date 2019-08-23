İlçe Başkanı Var’dan Rektör Uysal’a ziyaret AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ile İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen Rektör Uysal’a yeni görevinde başarı dileyerek çini tabak hediye ettiler.

Rektör Uysal, İlçe Başkanı Var ile İl Genel Meclisi Üyeleri Kılıç ve Şen’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.