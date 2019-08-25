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İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

Afyonkarahisar’da İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı dinlemek isteyenler salonu hınca hınç doldururken, yüzlerce kişi de dışarıda kaldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:54
İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

Afyonkarahisar’da İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı dinlemek isteyenler salonu hınca hınç doldururken, yüzlerce kişi de dışarıda kaldı.


Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesinde gerçekleşen ’Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin’ programına konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldı. Ortaylı ve Sönmez’i dinlemek için lisenin konferans salonuna akın eden yüzlerce kişi dışarıda kaldı. 400 kişilik konferans salonu tamamen dolarken yüzlerce kişi de dışarıda bekledi. İlber Ortaylı da içeriye giremeyen dinleyicilerine üzüldüğünü söyledi. Öte yandan salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar kendilerini serinletmek için ellerindeki afişi kullandı.



“Bu bir gösterge değildir”


Konferansta konuşan İlber Ortaylı, Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ancak öneminin çok da bilinmediğini kaydetti. Ortaylı, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi birleşik devletlerden ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir. Yakın zamanlara kadar ben bile diyordum ki bu nobel verilmiyorsa Türklere başka numara var. Yani yarım nobel verdiler Aziz Sancar hocaya. Bu bir gösterge değildir. Türk edebiyatına da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Türk bilim adamlarının hakkı da verilmiyor. Ama biz en büyük haksızlığı kendi kendimize yapıyoruz. Burası çok önemli bir bölgedir. Burada zafer kazanıldığı ölçüde Türkiye’nin tekrar bizim olduğu açığa kavuşmuştur. Bunu buradan söylemek kolay. Çünkü vatan öyle bir şey ki 4 taraftan kuşatılmış. Arkamızda her zaman için yürümeye hazır kuvvetler lazım. O da bu günkü Suriye ve Irak. İngilizler ve Fransızlar orada. Bunları elden kaçırmamamız için bir fasıla verip durmamız lazım. Çok açık bir kurmay lafıdır bakarsan. Yani bakarsan Anadolu Selçuklu Devletinin sınırlarına şimdilik idare edelim diyor. Tabii ki büyük Mareşal’imiz gerçek anlamda bir dahi olduğu için ilk hedef Akdeniz’dir dedi. Ege demedi. Ege uydurma isimdir. Bu güne gelesiye kadar tartışmalar hazırlandı ve bu günde devam ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:54
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