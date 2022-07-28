İlber Ortaylı'dan 'Türkiyeli' çıkışı!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçılık kara propagandası sürerken, İlber Ortaylı'dan "Türkiyelilik" çıkışı geldi.

Ortaylı, "Türkiyelilik" diye bir kavramın karşılığının olmadığını öne sürerek, "Bazı adamlar bu Türklüğü kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlarsa etmesinler. Kendilerini söylesinler o zaman. Onlar böyle ikircilikli, üstü kapalı davranmak istiyor diye ben de onunla aynı şekilde hareket etmek zorunda değilim. Nihayetinde Türk dediğin herkes Türkiye'de yaşamıyor. Çok açık bir şey bu. Bir takım insanlar dışarıda 'Türküm' diyor. Tarih boyunca burayla teması olmayan topluluklar var, Türklükleri, medeniyetleri orada. Onun için bu Türk lafı "Türküz" lafıdır." dedi.

İlber Ortaylı şöyle devam etti:

"Türkiyeli" kavramı belirli medya grupları ve kişiler tarafından son dönemde yeniden Türkiye gündemine sokulmaya başladı. Sözde medya kuruluşlarının finans kaynakları incelendiğinde özellikle dış ülkelerden ve vakıflardan aldıkları fonlar dikkat çekiyor.

"Türk" kelimesini kullanan, hazırladıkları haber metinlerinde "Türkiyeli" ifadelerini kullanan bu grupların iltisaklı oldukları yurt dışı kaynakların Türkiye'nin ulus devlet yapısıyla kavgalı oldukları biliniyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Türk kimliğinin ulus devlet üzerinden temellendirilmesi bakımından son derece önemli bir dönemeçtir. Atatürk'ün ısrarlı bir şekilde modern devlet yapılarına atıf yaparak, Türk tarihinden ilham alarak oluşturduğu bu yapıda "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk denir" ifadesi resmiyet kazanmıştır.

Dünyanın dört bir yanına yayılmış Türk medeniyetinin de varlığıyla "Türküm" demek bir medeniyeti, kültürü işaret eden önemli bir atıf olarak hafızalara kazınıyor.

Türkiye'de zaman zaman siyasal İslamcıların hedef aldığı türklük son yıllarda fon medyası ve sözde insan haklarını savunan yapılar tarafından hedef alınmasıyla biliniyor.