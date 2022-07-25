İlber Ortaylı'dan olay sözler! Adam bu defa sonuna kadar haklı

Bazı çıkışlarıyla tepki toplayan tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu defa sonuna kadar haklı bir açıklama yaptı. Ortaylı, bir Youtube kanalına verdiği röportajda etle ilgili "fiyatların pahalı olduğu dönemde adam hâlâ sigara içiyor. 4 paket sigara içmese evine 1 kilo daha et götürecek" ifadelerini kullandı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 'kafatv' adlı Youtube kanalının soru-cevap şeklindeki programına katıldı. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaylı, pahalı olan et fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Sigara içenlere tepki gösteren Ortaylı "Bu pahalılıkta adam hala sigara içiyor. 4 paket sigara içme evine 1 kilo daha et götür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İnternet Haber