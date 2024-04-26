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Gündem İlber Ortaylı'dan ecdadın emaneti Ayasofya için skandal sözler! 'Gudubet bir bina'
Gündem

İlber Ortaylı'dan ecdadın emaneti Ayasofya için skandal sözler! 'Gudubet bir bina'

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:29:00 - 2024-04-26 23:34:03

Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına katılan İlber Ortaylı, Ayasofya Camii için skandal ifadeler kullandı.

Ayasofya'nın camii olmasından rahatsızlık yaşadığı anlaşılan Ortaylı, "Buraya adam girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada namaz kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı." dedi.

Ortaylı'nın sözlerine destek veren Müjdat Gezen ise "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque." dedi.

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