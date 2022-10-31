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Medya İlber Ortaylı sonunda patladı! Hasta hikayeleri...
Medya

İlber Ortaylı sonunda patladı! Hasta hikayeleri...

Profesör Doktor İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hasta hikayelerinin dizi yapılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. İsim vermeden Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştiren İlber Ortaylı, her şeyin çok değiştiğini belirterek doktorların bunu sorgulaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:10:00 -
İlber Ortaylı sonunda patladı! Hasta hikayeleri...

Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, YouTube'de bir yayına konuk oldu. Her zaman dobra yönüyle bilinen İlber Ortaylı, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi. Hastalarının hikayeleri dizi yapılan Gülseren Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.

İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile.

Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."

İŞTE GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN KİTAPLARINDAN ESİNLENEN DİZİLER

Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Terzi, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

 

 

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