İlber Ortaylı: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması stratejik bir hataydı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı "İmparatorluktan Cumhuriyete" isimli bir söyleşi düzenledi.

Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu’ndaki programa vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

"Samsun, iyi bir çıkış noktası değildi"

İlber Ortaylı, Mustafa Kemal'in Samsun’a çıkışını stratejik hata olarak nitelendirdi. Samsun’un coğrafyası, yaşayan insanların farklılıkları gibi konularda yanlış seçim olduğunu ifade eden Ortaylı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Paşa Samsun’a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Hemen soluğu Havza'da almış kimse gücenmesin ama. Niye? Çünkü çok kozmopolit bir yer ve çok ayakaltı. Stratejik bakımdan sıfır. Orada ilk tüfek bile atılmaz, İzmir kadar stratejik bakımdan problemli. Ne doğru dürüst bir endüstrisi var ne doğru dürüst bir burjuvası var. Hiçbir şeyi yok. Kristalize olmamış yerde direniş olur mu?”