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Gündem İlber Ortaylı, muhalefeti yerinden hoplattıracak
Gündem

İlber Ortaylı, muhalefeti yerinden hoplattıracak

Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen muhalefet partilerini isim vermeden eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 14:13:00 -
İlber Ortaylı, muhalefeti yerinden hoplattıracak

 

Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen muhalefet partilerini isim vermeden eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki tartışmalara dikkat çeken Ortaylı, "Herkes cumhurbaşkanı seçiyor. Ama bizim kadar aciz hale getiren var mı? Ben doğdum doğalı cumhurbaşkanı seçemedi bu memleket. İhtilal çıkarılır, darbe yapılır. Bu durum prensipsizliklerle ilgili bir şeydir. Yani siz asgari müştereklerde anlaşamıyorsunuz." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

bir

Çok doğru söylemiş, daha adayı seçemeyen NE yapar??
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