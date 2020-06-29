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Medya

İlber Ortaylı ile görüntüleri olay oldu! Gelen tepkileri kaldıramayan İsmail Küçükkaya’dan açıklama

Eşi Eda Demirci’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamasıyla gündeme gelen FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya, tarihçi İlber Ortaylı ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gelen yorumlara tepki gösterdi. Küçükkaya’nın fotoğrafta alkol sakladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:56:00 -
İlber Ortaylı ile görüntüleri olay oldu! Gelen tepkileri kaldıramayan İsmail Küçükkaya’dan açıklama

Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından çok konuşuldu.

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı ile fotoğraf paylaşan Küçükkaya’nın alkol sakladığı iddia edildi.

Küçükkaya’nın “İlber hocamızla hoş bir yaz akşamı sohbeti. Pandemi sonrası ilk buluşma” diyerek paylaştığı fotoğrafta sağ elinde alkol gizlediği iddiasıyla yüzlerce tepki geldi.

Küçükkaya daha sonra Prof. Ortaylı ile bir fotoğraf daha paylaşarak şu sözlerle karşılık verdi,

“Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı evine bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar"

İşte o paylaşımlar:

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