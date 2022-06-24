İlave tediyeler temmuzun kaçında ödenecek? Kamu işçi tediye ödemesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyeler ne zaman yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yanıt buldu. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere Ilave Tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 700 bini aşkın Kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor.

İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Kadroya geçen taşeron işçileri de tediye alıyor mu?

2017'de taşerondan kadroya geçen işçiler de ödemelerden yararlanabilecek.

Tediye anlamı nedir, tediye ne demek?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.