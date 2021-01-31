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Ekonomi İlave tediyeler hesaplara yatırıldı
Ekonomi

İlave tediyeler hesaplara yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:42:00 -
İlave tediyeler hesaplara yatırıldı

Selçuk, 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti bugün (dün) ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık’ta ödenecek” ifadelerini kullandı.

Taşerondan geçen işçiler dahil

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğuna, ikişer taksitte ödendiğine işaret eden Selçuk, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin dahil olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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