İlave tediye ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak? Aralık 2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

İlave tediye son taksitleri ne zaman ödenecek, yatacak? Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediye ödemeleri ile ilgili beklenen açılama geldi. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen 4. tediye ödemeleri tarihi ne zaman? 2020 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri! 16Temmuz'da 3. tediye ödemelerinin yapılmasının ardından 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri araştırılmaya başlandı. 4. tediye ödemeleri 2021’de ne zaman yapılacak araştıran işçiler, ödemelerin yapılacağı günü bekliyor.

4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak’ta, ikinci taksiti 11 Mayıs’ta yatırılmıştı. İlk ikramiye kanundan kaynaklanıyordu. İkinci yarıda ödenecek tediye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülmüştü. İkinci altı aya yönelik ikramiyenin ilk taksiti 16 Temmuz’da yatmıştı ve ikinci taksiti ise 17 Aralık’ta yatırılacak. Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021’de yatırılacak. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. En küçük tutar 1.102 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

İlave tediye nedir?

İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödemesi gerekmektedir.