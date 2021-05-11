İlave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye açıklaması güncel
Kamu işçilerinin merakla beklediği açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilave tediyelerin yatacağı tarihi açıkladı. Peki, ilave tediyeler ne zaman yatar 2021
Kamuda çalışanların merakla beklediği tediye ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?
İlave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye açıklaması güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Tediye ne demek?
Tediye kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına geliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün ) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.