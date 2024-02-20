İlan yayımladı! Akademisyenden şaşırtan vasiyet: Beyninin dondurulmasını istedi! Kan donduran olay

Çinli akademisyen ölümünden önce verdiği bir röportajda bu olağandışı isteğini dillendirmişti.

Bilim dünyasında önemli tartışmalara yol açan bir hareketle, merhum Çinli filozof Li Zehou'nun ailesi akademisyenin beynini dondurarak son arzusunu yerine getirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, 2021 yılında ABD'de vefat eden Li ölümünden önce yaptığı röportajlarda bu olağandışı talebini kamuoyuna açıklamıştı.

Li'nin beyni ölümünden hemen sonra donduruldu ve iki yılı aşkın süredir dondurulmuş olarak muhafaza ediliyor.

Beyin, insan kalıntılarının dondurularak korunması konusundaki uzmanlığıyla tanınan Arizona'daki Alcor Yaşam Uzatma Vakfı'nda tutuluyor.

Raporlara göre 2017'den 2022'ye kadar Çin'de 10 kişi donduruldu. 1972 yılında kurulan Alcor Yaşam Uzatma Vakfı, 2023 yılının sonuna kadar 225 kişiyi dondurarak ileri teknoloji sayesinde "gelecekte yeniden canlandırma" umuduyla muhafaza etti.

Tüm vücudu dondurmanın maliyeti 200 bin dolarken sadece beyni dondurmak 80 bin dolarlık bir fatura çıkarıyor.

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BEYİNDE KÜLTÜREL İZ TEORİSİ

Li'nin beynini dondurma konusundaki ilgisi, "kültürel iz"in onu terk edip etmeyeceğini keşfetme isteğinden kaynaklanıyordu.

Röportajında, "Mezar taşım olmayacak ama beynimi donmuş şekilde arkamda bırakacağım. 300 ya da 500 yıl sonra üzerinde araştırma yapın. Eşime ve çocuğuma söyledim. Bazıları bu yöntemlerle dirilmek istiyor ama ben dirilişin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kültürün beyni etkileyip etkilemediğini ve birkaç yüz yıl sonra beynimde Çin kültürünün kalıntılarını bulmanın mümkün olup olmadığını anlamaya çalışıyorum, 'ji dian' teorimi kanıtlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Akademisyen, bu isteğin gerçekleşmeme olasılığının yüksek olduğunu kabul etmesine rağmen, beyin biliminde gelecekte atılacak adımların araştırmacılara beyninde Çin kültürü izlerini bulma olanağını tanıyacağını umuyordu.