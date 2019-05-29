İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu tuzaklara düşmeyin!

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

Çağımızın vazgeçilmezi haline gelen internet ve sosyal medya hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan ilahiyatçılar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Sanal alemde küfür ve hakaretlerde sınır tanımıyorlar”

Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İlahiyatçı-Sosyolog Erol Erdoğan, internetteki mecraların ‘sanal’ veya ‘sosyal’ olarak tanımlanması, ilgili mecraların zihnimizde ve yaşantımızda konumlandırılmasında ciddi sorunların varlığına işaret ettiğini belirterek, “Dijital alandaki imkânları, mecraları, mekânları ‘sanal’ şeklinde algılamak, kullanıcıları gerçeklikten uzaklaştırıyor. Böylece, sanallık hissinin getirdiği sapmayla, bu mecraları, hukuki, dini, ahlaki sorumluluklardan muafmış gibi davranmaya başlıyorlar. Sahte veya uyduruk hesaplar açıyorlar, yalan ve iftiradan çekinmiyorlar, teyitsiz bilgileri paylaşıyorlar, küfür ve hakaretlerde sınır tanımıyorlar.” dedi.

“Hayatımızda bizi bağlayan her prensip internet için de geçerlidir”

İnternet mecrasının da hayatın bir parçası olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Orada yaptıklarımızdan sorumluyuz, hukuk ve ahlak orayı da kapsıyor. Dijital mecralar, Kiramen Katibin’in gözetim alanı dışında değil. Dijital alanı ‘sosyal’ olarak tanımlamak da başka sorunlara sebep oluyor. Evet, dijital imkânlar, diğer medya ve mecralara göre bireye bazı kolaylıklar sağlıyor ama buraların tek başına sosyallik sağladığına inanmak, insanı sosyal alanlardan kopmasına yol açıyor. İnterneti sanallık ve sosyallik tuzağına düşmeden kullanmalıyız. Hayatımızda bizi bağlayan ahlak, hukuk, mahremiyet gibi her prensip orası için de geçerlidir. Oradaki söz ve davranışlarımız, haram, helal, müstehap, sünnet, mekruh, mendub, mübah gibi hükümlerden birine dâhildir.”

“Günümüzde internet veya sosyal medyayı kullanma zarureti var”

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker ise, “İnternet ve sosyal medya sonuçta bir vasıtadır. Vasıtayı hayırda kullanırsanız tümden hayır olur, şerde kullanırsanız şer olur. Yani bu vasıtaların iyi veya kötü olması bizim kullanışımıza göre değişir. Günümüzde internet veya sosyal medyayı kullanma zarureti var. Öyleyse hayırda kullanalım hayır olsun.” şeklinde konuştu.

İlahiyatçı yazar Yıldız: “Duyarlı Müslüman bir hanım, fotoğraflarını nasıl koyabilir?

Öte yandan İlahiyatçı yazar Nurettin Yıldız ise, twitter hesabından bir açıklama yapmış, açıklamasında cinler ve internet arasındaki bağlantıya şu ifadelerle dikkat çekmişti: “Modern çağın ben merkezli hayat anlayışına savaş açmış, mutluluğu paylaşmakta, huzuru beraberlikte bulan, fayda oluşturmayı ilke edinmiş, iyiliği yaşatma, kötülüğe engel olma misyonunu üstlenen gönül erlerinin oluşturduğu yapı" olarak tarif edilen vakfın kurucusu Yıldız, kadınların internet üzerinden fotoğraflarını paylaşmasına kızarak, şunları yazmıştı: "Duyarlı Müslüman bir hanım, internet gibi insandan cine kadar herkese açık ve bir daha kapatılamayan bir ortama fotoğraflarını nasıl koyabilir.”