İlahiyatçı yazar erkeklerden şikayet eden kadınlara böyle seslendi: Madem memnun değilsiniz, iyi erkek yetiştirin!

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr İlahiyatçı Yazar İbrahim Halil Er, günümüzde kadınların bir kısmının Feminist ideolojinin etkisiyle tümden erkek düşmanı olduğuna vurgu yaparak, Feminist olmayanların da büyük oranda erkeklerden şikayetçi olduğunu söyledi. Er, “Şikayet etmesine ediyorlar da bu şikayet ettikleri erkekleri kim yetiştirdi acaba? Erkekleri yetiştirip büyütenler de kadınlar. O halde şikayet etmek yerine iyi erkekler yetiştirmeye çalışsınlar.” diye konuştu.

Kadınlara zulmü aslında kadınlar yapıyor

İlahiyatçı Yazar İbrahim Halil Er, “Günümüzde kadınlar (feminist ve feminist olmayanlar) erkek egemenliğinden ve baskısından şikayetçiler. Peki acaba bu erkekleri kim yetiştiriyor?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Demek ki kadınlar erkekleri böyle yetiştiriyorlar. Sonuçta her erkeği bir anne yani bir kadın yetiştiriyor. Erkek despotluğundan şikayet ediliyorsa demek ki anneler erkek çocuklarını despot olarak yetiştiriyor. O halde kadınlar şikayet edeceklerine önce yetiştirdikleri yarının erkeklerine, eşlerine dikkat etmeleri ve onu fıtrata uygun yetiştirmeleri gerekir. Kadınlara zulmü aslında kadınlar yapıyor.”

Bu konu kıyamet alametidir

Peygamber Efendimizin (S.A) kadın ve erkek ilişkilerinin bozulmasının kıyamet alametlerinden olduğunu Hadis-i Şerif’lerinde anlattığını belirten İlahiyatçı Yazar İbrahih Halil Er, şöyle devam etti:

“Peygamberimiz kadınların kendi efendilerini, yani kendilerine baskı yapan kişileri doğurması olayını ne güzel anlatır. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kıyametin alameti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: ‘Cariyenin (kadının veya kadın kölenin) efendisini doğurması, çıplak, fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmada birbirleriyle yarışmalarını görmendir!’. Müslim 8”