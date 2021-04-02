İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Her Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi son günlerde de yine fitneye sebeb olan açıklamalar gelmeye başladı. yeniakit.com.tr’ye konuşan ilahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker işte o fitnebazlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Her Ramazan öncesi aynı isimler çıkıp ‘Teravih yoktur’ diyorlar”

Her Ramazan ayı öncesinde “Teravih yoktur” diyenlerin ortaya çıktığını belirten Prof.Dr. Orhan Çeker, “Müslümanların teravih namazı kılmalarından rahatsız olanlar Müslümanların zihinlerini asılsız ve gereksiz meselelerle meşgul ediyorlar. Bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim.” dedi.

“Namazın kendisini inkar etmek şeytanlıktır”

“Peygamberimiz döneminde teravih namazı yoktur’ diyenlere ders niteliğinde cevap veren Prof.Dr. Orhan Çeker, şunları söyledi:

“Teravih ismi yoktu ama teravih namazı vardı. ‘İsmi yoktu’ diye namazın kendisini inkar etmek şeytanlıktıktır.”

“Peygamberimiz üç defa teravih namazı kıldırdı”

Hadis ve fıkıh kaynaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker,

“Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) üç defa teravih namazı kıldırdı ve dördüncü gün cemaat çok kalabalık olunca ‘ümmete farz kılınır, ümmet altından kalkamaz, ihmal eder’ endişesiyle artık kıldırmadı. Bütün kitaplarımız bu konuyu böyle yazar.”

“Hz. Ebubekir sürekli yalancı peygamberlerle uğraştı”

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in dönemine ilişkin önemli hatırlatmada bulunan Prof. Dr. Orhan Çeker, şöyle konuştu:

Hz. Peygamberimizin vefatı sonrasında Hz. Ebubekir (r.a.), Halifeliği döneminde sürekli olarak ortaya çıkan yalancı peygamberlerle mücadele etti. Zaten iki yıllık halifelik dönemi oldu. Teravih namazının camilere alınması gündeme gelmedi.

“Hz. Ömer döneminden bu yana teravih namazları sürekli camilerde kılınmıştır”

Hz. Ömer'in (ra) icraat ve kararları hem kendi döneminde, hem de sonraki dönemlerde etkili olduğunu belirten Prof. Dr Orhan Çeker, teravih namazına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hz. Ömer döneminin ilk başlarında ‘teravih namazı farz kılınır’ veya 'farz olarak anlaşılır' endişesi kalmamıştı. Yalancı peygamberler ve dini meseleler konusu da zaten bitmişti. Endişe kalmayınca Hz. Ömer teravih namazını camilere aldı ve o günden bugüne teravih namazları sürekli camilerimizde kılınmıştır.”

“Fitne içerikli değerlendirmelerde bulunanlara itibar edilmemeli”

İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her seferinde Müslümanları ayrıştıran ve ümmet üzerinde fitne içerikli değerlendirmelerde bulunanlara halkımız itibar etmemeli ve eski bildikleri gibi teravih namazlarını tadili erkana riayet ederek kılmalıdırlar.”