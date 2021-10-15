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Gündem İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır
Gündem

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, cezaevlerinde kalan mahkumların cuma namazı kılmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çeker, “Hapishanede de cuma namazı kılınmalıdır. Böylece 'Mahpuslar da cumanın feyz, bereket ve kültüründen istifade etmiş olacaklardır. Hapishane şartlarının cuma namazına uygun şekilde hazırlanmasını ve cuma namazının orada da kılınmasını arzu ve teklif ediyorum.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 20:03:00 -
İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin aksine görüş bildiren Prof. Dr. Orhan Çeker, cezaevi şartlarında cuma namazı kılma imkanlarının oluşturulması gerektiğini açıkladı. 

“Hapishane şartları cuma namazına uygun şekilde hazırlansın”

Prof. Dr. Orhan Çeker, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

HAPİSHANEde CUMA namazı: İlmihal kitaplarında 'Mahbuslara cuma namazı farz değil' diye yazar. ÇÜNKÜ 1. Onlar hür değil. 2. Onlar cuma kılınan merkezî camiye gidemezler.

Peki AMA cuma namazının merkezî camilerde kılınması tarihte kaldı. Şimdi 5 kişilik ücra bir camide de cuma namazı kılınmaktadır.

ÖYLEYSE; Hapishanede de cuma namazı kılınmalıdır. Böylece 'Mahpuslar da cumanın feyz, bereket ve kültüründen istifade etmiş olacaklardır. Hapishane şartlarının cuma namazına uygun şekilde hazırlanmasını ve cuma namazının orada da kılınmasını arzu ve teklif ediyorum. Ümmete selam.

 

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