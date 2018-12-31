İlahiyatçı Prof. Okumuş'tan piyango yorumu: Çalışmadan para kazanma isteği ahlaki bir çöküştür

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Profesör Doktor Ejder Okumuş yılbaşına ilişkin, Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Okumuş Türkiye’de batı ülkelerini bile geride bırakacak şekilde yılbaşı hazırlığı yapıldığını vurgularken; ”Müslümanların özellikle de Türk toplumunun duruşuyla kimliği ile kendisini çek etmesi lazım. Aralık ayı boyunca yılbaşı etkinliklerine hazırlıklar yapıldı. Çarşıya çıkıp etrafınıza baktığınızda Alışveriş merkezlerine baktığınızda bazı batı ülkelerini bile geride bırakacak şekilde süslemeler, eğlenceler, gayri meşru birtakım hareketler gözlemliyorsunuz. Yılbaşı ve benzeri şeylerin bu kültüre de gelmesi belli noktalara kadar anlaşılır kabul edilebilir fakat şimdi siz yılbaşı adı altında bir tür çılgınlık diyebileceğimiz, ayağınızın altını boşaltan etkinliklere girişirseniz bu sizi çöküşe götürür. Yılbaşı geceleri meselesi günlerce öncesinden başlıyor. Müthiş bir gösterişli tüketim hastalığı hakim oluyor. İşin aşırı israfa varan bir boyutu da var” dedi.

Milli piyango patolojik bir olaydır

İlahiyatçı Okumuş, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılan milli piyango biletine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Çalışmadan para kazanma peşine düşmenin patolojik bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şans oyunlarından çalışmadan para kazanmak nasıl bir şeydir? İşin aslına baktığınızda bu bir patolojidir. Sağlıklı bir durum değildir. Bunun adı ahlaki çöküntüdür. Siz çalışmadan, üretmeden nasıl para kazanmanın peşine düşersiniz? Peki o kişi bu paranın hayrını görebilecek mi? Ben bu paradan hayır görene hiç şahit olmadım. Lotodan, piyangodan zengin oldu ama başına gelmeyen kalmadı diye birçok haber okuduk. İnsanları buna sürüklemeye hakkımız yok. Neden biz kendi öz kimliğimizin unsurlarıyla toplumda varlık göstermiyoruz? Neden toplumumuzu kendi kültürlerimizle inşa etmiyoruz?”