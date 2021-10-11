İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan Çeker, sosyal medya üzerinden yapılan ‘Kur’an’da namaz yoktur’ iftirasına ilişkin.

“Kendinizi Allah için kontrol edin ve lüzumsuzluğu bırakın”

Sosyal medyada belirli kesimlerce gündeme getirilen ‘Kur’an’da namaz’a ilişkin söylemleri sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Orhan Çeker, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Sosyal medyaya bakıyorum da 'Kur'an'da namaz vardı' veya 'yoktu' münakaşası gırla gidiyor. Hem çok da ateşli konuşuyorlar, adeta kefere ile cihad ediyorlarmış gibi. Dipnottaki sebep, esas dert, sünneti devre dışı etmek. Çok gülünç ama gülemiyorum bunların haline. BEYLER!!! ALLAH için cevap verin! Müslümanların namazın şekli konusunda herhangi CİDDİ bir problemleri var mı da bu konuda cihada soyundunuz! 1400 yıl önceki olayı yani Hz Ali veya Hz Muaviye haklı idi konusunu şimdi münakaşa yapanları geçenlerde Almanya'da polis, psikiyatriste gönderdi. BEYLER yoksa gizli bir el sizi israf ediyor da siz gaflette mi bulunuyorsunuz! Kendinizi ALLAH için bir kontrol edin ve lüzumsuzluğu bırakın.”





